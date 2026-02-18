В Москве выпустили тематическую "Тройку" к 30-летию Паралимпийского комитета России

Фото: МАХ/"Дептранс Москвы"

В Москве выпустили тематическую карту "Тройка", посвященную 30-летию Паралимпийского комитета России. Об этом сообщила пресс-служба столичного Дептранса.

На карте изображены различные паралимпийские дисциплины. Заммэра по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов отметил, что Паралимпийский комитет России многое сделал для развития адаптивного спорта. Комитет помогает спортсменам, создавая условия для тренировок и участия в соревнованиях.

"Поздравляем коллег с юбилеем и благодарим за эту важную работу", – сказал он.

Новая "Тройка" доступна на стойках "Живое общение", в фирменных магазинах на станциях метро "Маяковская" и "Трубная", в интернет-магазине метро, а также на маркетплейсах.

Ранее в столице выпустили тематическую карту "Тройка" в честь 95-летия системы теплоснабжения Москвы. Как заявил Ликсутов, она будет напоминать пассажирам о важности работы теплоэнергетиков, обеспечивающих комфорт миллионов жителей города.

