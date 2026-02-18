Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

18 февраля, 11:42

Транспорт

В Москве выпустили тематическую "Тройку" к 30-летию Паралимпийского комитета России

Фото: МАХ/"Дептранс Москвы"

В Москве выпустили тематическую карту "Тройка", посвященную 30-летию Паралимпийского комитета России. Об этом сообщила пресс-служба столичного Дептранса.

На карте изображены различные паралимпийские дисциплины. Заммэра по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов отметил, что Паралимпийский комитет России многое сделал для развития адаптивного спорта. Комитет помогает спортсменам, создавая условия для тренировок и участия в соревнованиях.

"Поздравляем коллег с юбилеем и благодарим за эту важную работу", – сказал он.

Новая "Тройка" доступна на стойках "Живое общение", в фирменных магазинах на станциях метро "Маяковская" и "Трубная", в интернет-магазине метро, а также на маркетплейсах.

Ранее в столице выпустили тематическую карту "Тройка" в честь 95-летия системы теплоснабжения Москвы. Как заявил Ликсутов, она будет напоминать пассажирам о важности работы теплоэнергетиков, обеспечивающих комфорт миллионов жителей города.

Читайте также


транспортгород

Главное

Нужен ли в России реестр инвестблогеров?

[URL=https://www.m24.ru/articles/obshchestvo/18022026/875145]В интернете распространяется много неквалифицированных советов/URL]

Эксперты уверены: огромный спектр рекомендаций может привести к серьезным последствиям

Читать
закрыть

Законно ли забирать у партнера подарки после расставания?

Требовать назад имущество, которое человек передал добровольно, невозможно

В подобной ситуации можно обратиться со встречным иском и потребовать моральную компенсацию

Читать
закрыть

Что известно о возможной блокировке Telegram в РФ с 1 апреля?

Эксперты допускают разные сценарии – от снятия ограничений до тотального запрета

Многие считают сообщения о блокировке информационным вбросом

Читать
закрыть

Сочетания с какими продуктами сделают пельмени полезным блюдом?

Готовить блюдо стоит в домашних условиях, контролируя его состав

Желательно, чтобы в пельменях не было соевого белка

Читать
закрыть

Нужно ли регулировать деятельность блогов о здоровье?

Любые врачебные советы должны находиться под контролем государства

Приносить реальную пользу могут блогеры, которые рассказывают о правах пациентов

Читать
закрыть

К чему приведет новое экспресс-тестирование по слюне для водителей?

Введение экспресс-тестов через слюну направлено на борьбу с наркотиками

Эксперты предполагают, что экспресс-тест даст возможность проверок на лекарства

Читать
закрыть

Введут ли онлайн-продажу товаров "18+" по биометрии?

Мера поможет защитить подрастающее поколение от такой продукции

Однако возможны кражи биометрических данных и использования их в мошеннических схемах

Читать
закрыть

В чем опасность нового аналога "Оземпика"?

Любая из этих форм медикаментов грубо вмешивается в гормональную систему

Снижение веса происходит за счет того, что тормозится моторика желудочно-кишечного тракта

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика