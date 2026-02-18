В МЭШ появились новые материалы для подготовки к ЕГЭ

Фото: пресс-служба департамента образования и науки города Москвы

В библиотеке "Московской электронной школы" (МЭШ) появились видеообзоры заданий из ЕГЭ, а также 10 онлайн-курсов для учителей. Об этом сообщили в пресс-службе столичного департамента образования и науки.

"Ежегодно в МЭШ обновляется коллекция материалов для подготовки к ЕГЭ. Она предназначена для учителей, учеников и их родителей", – цитирует заявление департамента портал мэра и правительства столицы.

С помощью новых видеоматериалов выпускники смогут разобрать популярные ошибки и разработать стратегию решения тестовых заданий. Благодаря МЭШ ученики и учителя получают актуальный контент, который создали ведущие эксперты и педагоги. Каждый год материалами пользуются 70 тысяч человек.

Всего в МЭШ загружено 437 видео по всем предметам. Найти их можно на главной странице библиотеки в разделе "Подготовка к ЕГЭ – 2026", а также в сервисе "Экзамены" электронного дневника.

Учащимся школ доступны не только видео, но и тестовые задания с автопроверкой, а также рекомендации по прохождению экзамена, советы от психологов и примеры заполнения бланков. Кроме того, в этом году туда добавили 281 новый материал для подготовки к единой городской контрольной работе.

В электронном дневнике можно найти темы, которые встречаются на экзамене. У них есть пометка "Будет на ЕГЭ" и "Будет на ОГЭ". Есть там и сервис "Портфолио учащегося". Выпускникам доступны рекомендации по выбору вуза на основе выбранных экзаменов, а также их пробных результатов. Девятиклассники могут посмотреть итоги своего профтестирования и получить советы от наставников.

Для учителей подготовлены онлайн-курсы по всем предметам. Туда входят видеолекции и практические задания. Проходить их можно в комфортном темпе. Есть и функция отслеживания прогресса.

Ранее в МЭШ появилась система геймификации, благодаря которой ученики 5–11-х классов смогут обменивать полученные за успехи в учебе цифровые звезды на виртуальные подарки. В настоящее время такая функция доступна в упражнениях по математике. Однако в дальнейшем число предметов будет увеличиваться.

