Столичные школьники смогут отправлять друг другу виртуальные подарки в МЭШ

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

В "Московской электронной школе" (МЭШ) появилась система геймификации, благодаря которой ученики 5–11-х классов смогут обменивать полученные за успехи в учебе баллы на виртуальные подарки. Об этом сообщила пресс-служба столичного департамента образования и науки.

Анимированные подарки можно получить в специальном виртуальном магазине после того, как дети заработают цифровые звезды за выполнение школьных заданий, которые ежедневно меняются. В настоящее время такая функция доступна лишь в упражнениях по математике. Однако в дальнейшем число предметов будет увеличиваться.

В настоящее время в МЭШ существует 30 подарков, которые были созданы на основе пожеланий учеников. Их можно или коллекционировать, или отправлять друзьям. Среди презентов – сердце, кот МЭШик, машина, торт, мороженое, плюшевый медведь, бриллиантовое кольцо, сумка и часы.

Существуют также и недорогие подарки. Например, календарь и цветок, которые стоят 10 и 15 звезд соответственно. При этом, чтобы получить золотой браслет или световой меч, школьнику придется заработать и заплатить 200 звезд за каждый из предметов.

В будущем планируется разработка новых презентов, в том числе тематических и праздничных.

Ранее рекомендации профориентационных мероприятий для учащихся появились в МЭШ. Они составляются на основе предпочтительных отраслей, а также подходящих для школьников специальностей и колледжей, выявленных по результатам профориентационного тестирования.

Ознакомиться с рекомендациями, а также историей посещения профессиональных проб, экскурсий у работодателей и дней открытых дверей в колледжах можно в разделе "Моя профессия" сервиса "Портфолио учащегося" на сайте МЭШ и в приложении "Дневник МЭШ".

