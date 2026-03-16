16 марта, 16:54Происшествия
Защита основателя Readovka Костылева обжаловала его арест
Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова
Адвокаты основателя и бывшего главного редактора издания Readovka Алексея Костылева обжаловали его арест в деле о хищении свыше миллиарда рублей у Минобороны РФ. Об этом свидетельствуют судебные материалы, которые приводит РИА Новости.
Согласно документам, апелляционную жалобу принял Тверской суд Москвы.
Журналист стал фигурантом уголовного дела о хищении средств в ходе выполнения государственных контрактов в конце февраля текущего года. Тогда же он был задержан.
Следствие выяснило, что Костылев заключил договор на поставку беспилотных летательных аппаратов для Минобороны РФ на сумму приблизительно 2 миллиарда рублей. В связи с этим было открыто уголовное производство, по которому ему может грозить до 10 лет тюремного заключения.
Спустя два дня после задержания Тверской суд столицы заключил экс-главреда под стражу до 25 апреля. Во время нахождения в заключении Костылеву предъявили обвинения, однако свою вину он не признал.