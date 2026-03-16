Защита основателя Readovka Костылева обжаловала его арест

Адвокаты основателя и бывшего главного редактора издания Readovka Алексея Костылева обжаловали его арест в деле о хищении свыше миллиарда рублей у Минобороны РФ. Об этом свидетельствуют судебные материалы, которые приводит РИА Новости.

Согласно документам, апелляционную жалобу принял Тверской суд Москвы.

Журналист стал фигурантом уголовного дела о хищении средств в ходе выполнения государственных контрактов в конце февраля текущего года. Тогда же он был задержан.

Следствие выяснило, что Костылев заключил договор на поставку беспилотных летательных аппаратов для Минобороны РФ на сумму приблизительно 2 миллиарда рублей. В связи с этим было открыто уголовное производство, по которому ему может грозить до 10 лет тюремного заключения.

Спустя два дня после задержания Тверской суд столицы заключил экс-главреда под стражу до 25 апреля. Во время нахождения в заключении Костылеву предъявили обвинения, однако свою вину он не признал.