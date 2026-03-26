Эксперт Хайдер: введение НДС за пользование СБП повысит цены на товары и услуги

Правила перевода денежных средств изменятся в России с 1 апреля 2026 года. Также Минфин планирует обсудить распространение налога на добавленную стоимость (НДС) на переводы через Систему быстрых платежей (СБП). Как нововведения скажутся на гражданах, разбиралась Москва 24.

Правила денежных переводов изменятся в России с 1 апреля 2026 года. Как рассказала РИА Новости магистр права и доцент кафедры государственных и муниципальных финансов РЭУ им. Г. В. Плеханова Мери Валишвили, поправки носят технический характер.

По ее словам, изменения направлены на совершенствование национальной платежной системы и приведение ее в соответствие с международными стандартами. Главное нововведение – в реквизитах придется указывать больше информации. Если раньше в графе "плательщик" можно было написать краткое название или просто "ИП", то с 1 апреля физлицам нужно полностью указывать фамилию, имя и отчество, и ИП – имя полностью и правовой статус. Юрлицам же в дополнение придется прописывать полное или сокращенное наименование своей компании и банка, а самозанятым – полное имя, вид деятельности и ИНН.

При этом новые правила касаются далеко не всех переводов, уточнили в пресс-службе Минфина России.





из сообщения пресс-службы Минфина С 1 апреля 2026 года регулируются правила заполнения реквизитов исключительно для переводов в бюджетную систему РФ (налоги, сборы, штрафы) и платежей на казначейские счета. Обычные переводы между физическими лицами этот документ не затрагивает.

При этом в Минфине планируют оценить, нужно ли вводить НДС для операций через Систему быстрых платежей. Замглавы министерства Алексей Сазанов в разговоре с журналистами пояснил, что пока таких планов нет, но после мониторинга правоприменения решение будет принято.

Также Центробанк и правительство планируют сделать карту "Мир" единым инструментом для доступа ко всем государственным льготам. Глава регулятора Эльвира Набиуллина на пленарном заседании Госдумы сообщила, что пилотный проект запустят до конца 2026 года.

"Тогда людям будет гораздо проще, например, чтобы пенсионер мог использовать льготы на проезд, платить за лекарства со скидкой, просто оплачивать все это своей картой. Планируем начать этот проект в пилотном режиме до конца этого года", – пояснила она.

Перемены не для всех

Глава комитета Госдумы по финансовому рынку, председатель совета Ассоциации банков России Анатолий Аксаков в разговоре с ТАСС подтвердил, что изменения переводов с 1 апреля касаются только бизнеса и носят технический характер. По его словам, нововведения затрагивают важные аспекты с точки зрения защиты средств.

"К сожалению, преступники очень здорово приспособились к упрощенной системе, когда не все указывалось", – добавил Аксаков.

При этом эксперт банковского рынка Андрей Бархота в беседе с Москвой 24 отметил, что указание реквизитов при переводах в первую очередь повышает транзакционную нагрузку как на клиентов, так и на кредитные организации.





Андрей Бархота эксперт банковского рынка Это сложно назвать мерой, способствующей безопасности, поскольку еще с 1 сентября 2025 года действует правило, позволяющее банку заблокировать или заморозить любую транзакцию на неопределенное время. Эта опция сохраняется. Дополнительные реквизиты или вычисление налоговой базы по НДС вряд ли добавят безопасности, скорее перегрузят операционные системы кредитных организаций.

Указание реквизитов само по себе применялось и раньше. По словам Бархоты, целесообразно рассматривать эту опцию применительно к крупным переводам или к тем, которые осуществляются по СБП за пределами бесплатного остатка – 100 тысяч рублей в месяц.

"В этом случае полное указание реквизитов действительно способствует прозрачности операций и помогает выявлять часть мошеннических транзакций", – сказал он.

Что касается НДС, по мнению эксперта, есть важные нюансы. Банки и их клиенты были освобождены от НДС, что создало определенное удобство при использовании СБП и банковских приложений.

"Если НДС вернуть и распространить на большинство операций, это будет означать, что безвозмездных операций практически не останется. Такой сценарий может привести к тому, что часть клиентов или операций могут перейти от безналичного расчета к наличному. Именно поэтому министерство финансов пока тщательно анализирует возможные сценарии. Не исключено, что либо отложат эту идею, либо сделают ее частичной", – заключил он.

При этом комиссия банка за перевод по СБП касается расчетов за товары и услуги, уточнила инвестиционный советник, финансовый и налоговый консультант Юлия Хайдер. Ранее такие платежи для организаций были по сниженным тарифам, но с 1 января 2026 года льгота была отменена.





Юлия Хайдер инвестиционный советник, финансовый и налоговый консультант Переводы между физическими лицами по-прежнему не облагаются налогом, и лимиты на них сохраняются. Основное негативное последствие будет опосредованным: организации, чтобы компенсировать возросшие расходы (прежний тариф плюс НДС), скорее всего, будут вынуждены поднимать цены на товары и услуги.

Если самозанятый оказывает услугу и принимает платеж как физическое лицо на карту физлица, это остается переводом между физлицами и не облагается комиссией, уточнила она.

"Если же самозанятый открывает расчетный счет в банке как ИП, у него появляется возможность принимать платежи по эквайрингу (в частности, через терминал). В этом случае комиссия будет: например, если раньше было, например, 2,25% (в разных банках он варьируется от 2 до 3%. – Прим. ред.), то теперь 2,25% + 22% НДС. То же самое с СБП: вместо 0,4–0,7% теперь будет 0,4–0,7% + 22% НДС, и сумма, поступающая на счет, физически уменьшится", – пояснила эксперт.

Для самозанятых, которые работают как физлица и принимают переводы на личную карту, ничего не изменится, резюмировала она.

