Эксперт Амаров назвал основную проблему рефинансирования микрокредитов в банках

В Госдуме предложили разрешить рефинансирование микрозаймов в банках. Чем это обернется для экономики и сократит ли такая мера количество банкротств, разбиралась Москва 24.

Финансовый инструмент

Вице-спикер Госдумы Борис Чернышов (ЛДПР) предложил разработать механизм, позволяющий гражданам с подтвержденной платежеспособностью рефинансировать микрозаймы в банках на более выгодных условиях. Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на письмо депутата главе Банка России Эльвире Набиуллиной.

Парламентарий рассказал об обращениях граждан, по словам которых многие оформляют микрозаймы по неопытности, в сложной жизненной ситуации или под воздействием агрессивной рекламы. Банки же, как правило, отказывают в рефинансировании такой задолженности даже при наличии подтвержденного дохода.





Борис Чернышов вице-спикер Госдумы Фактически заемщик оказывается в долговой спирали: высокая ставка и краткий срок микрозайма вынуждают его оформлять новые займы для погашения предыдущих обязательств. Особенно остро данная проблема затрагивает пожилых граждан, лиц с низкой финансовой грамотностью и граждан, оказавшихся в стрессовых обстоятельствах.

В то же время Чернышов предложил предусмотреть разумные ограничения для предотвращения возможных злоупотреблений. В частности, установить право на рефинансирование только один раз, определить максимальную сумму задолженности, обязать заемщика подтверждать доход и исключить случаи намеренного наращивания долга.

"Прошу рассмотреть возможность разработки рекомендаций Банка России либо корректировки регулирования, чтобы банки были обязаны рассматривать такие заявки при наличии подтвержденной платежеспособности, а также определить понятные критерии перевода долга в банковский сегмент по ставке, соответствующей обычным потребительским кредитам", – отмечается в документе.

Инициатива снизит долговую нагрузку населения, сократить риски просрочек и личных банкротств, а также укрепит доверие граждан к финансовой системе, убежден Чернышов.

При этом власти уже регулируют рынок микрофинансовых организаций (МФО). С 1 апреля 2026 года в России вступает в силу норма, ограничивающая максимальную переплату по таким кредитам: совокупный долг не сможет превышать сумму займа более чем в два раза. Таким образом, при микрокредите в 50 тысяч рублей клиент не может быть должен более 100 тысяч. В настоящее время лимит переплаты составляет 130%.

Вариант не для всех?

Эксперт банковского рынка Андрей Бархота в разговоре с Москвой 24 оценил идею положительно, назвав ее "хорошей новостью" для закредитованных граждан.

"Но есть важный нюанс: в 80–90% случаев клиент идет в МФО именно потому, что ему уже отказал банк. В процессе обслуживания кредитное качество такого клиента вряд ли улучшается само по себе. Поэтому, чтобы механизм заработал, нужно предусмотреть условия, при которых рефинансирование становится возможным", – пояснил эксперт.

В то же время, по его мнению, банки отнесутся к идее скептически.



(параметры, которые учитываются при оценке платежеспособности заемщика. – Прим. ред.) , нет гарантии, что за время обслуживания в МФО их качество улучшилось настолько, чтобы банк захотел участвовать в рефинансировании.

Андрей Бархота эксперт банковского рынка Если такие клиенты при изначальном обращении в банк не подходили по скоринговым характеристикам, нет гарантии, что за время обслуживания в МФО их качество улучшилось настолько, чтобы банк захотел участвовать в рефинансировании.

Более того, при многих организациях уже есть дочерние микрофинансовые компании, которые "перехватывают" таких клиентов. В таком случае банк отказывает, а его "дочка" работает с этим же заемщиком, пояснил эксперт.

"Возможность выбраться из долгов без банкротства существует. Путь один: снизить потребление, экономить, постараться закрыть большую часть текущих микрозаймов", – добавил он.

Если оставшиеся долги удается обслуживать без просрочек, повышается доход или снижается нагрузка по платежам, кредитный рейтинг может вырасти. Тогда появляется шанс, что банк пересмотрит свое решение и согласится на рефинансирование, заключил Бархота.

Арбитражный управляющий Феликс Амаров также упомянул в разговоре с Москвой 24, что крупные финансовые организации не соглашаются рефинансировать микрозаймы, потому что в таком случае им приходится иметь дело с рискованной категорией заемщиков.

"Порог одобрения МФО гораздо ниже, суммы меньше, и туда идут те, кому банки уже отказали. Человек уже не думает о завышенной ставке и процентах – ему нужно просто переждать до зарплаты. А кто-то, возможно, вообще берет деньги без цели возврата, поэтому банки относятся к таким клиентам скептически", – рассказал эксперт.

По его мнению, инициатива депутата может облегчить жизнь должникам, но инструмент будет доступен не всем.





Феликс Амаров ​​​​​​​арбитражный управляющий Есть проблема: важно подтвердить свою платежеспособность. А официальный доход есть не у всех. Поэтому реально воспользоваться таким предложением смогут немногие – возможно, какой-то небольшой процент.

В сложных случаях у должников остается вариант прибегнуть к процедуре банкротства. Государство создало это механизм, чтобы помочь гражданам "обнулиться" и подойти к вопросу более грамотно, резюмировал Амаров.

