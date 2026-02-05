Эксперт Амаров назвал рекламу главной причиной роста долгов по микрокредитам

Переплата по микрозаймам в России будет ограничена 100% от суммы долга с 1 апреля 2026 года, сообщили в Госдуме. Сможет ли это позитивно сказаться на закредитованности россиян, разбиралась Москва 24.

В две цены

Максимальная сумма переплаты по договору с микрофинансовой организацией (МФО) не будет превышать 100% от суммы долга. Такая норма вступит в силу с 1 апреля 2026 года, рассказал ТАСС председатель комитета Госдумы по малому и среднему предпринимательству Александр Демин.

"При любых обстоятельствах вы не вернете МФО больше, чем удвоенную сумму полученных денег. Например, взяв 50 тысяч рублей, ваш совокупный долг с учетом всех процентов никогда не превысит 100 тысяч", – пояснил депутат.

До 1 апреля лимит составляет 130% от суммы займа. Демин назвал грядущее изменение "самым значимым для всех заемщиков-граждан".

Также он отметил, что второй этап реформы вступит в силу 1 октября 2026 года. Он вводит два ключевых ограничения: у одного заемщика не может быть более двух действующих договоров займа с полной стоимостью кредита (ПСК) свыше 200% годовых, а также запрещается выдача нового займа с ПСК более 200% годовых для погашения старого долга перед этой же организацией. Также кредиторы больше не смогут включать старый долг в сумму нового.





Александр Демин председатель комитета Госдумы по малому и среднему предпринимательству Эти меры призваны разорвать практику, когда человек вынужден постоянно брать новые дорогие кредиты, чтобы платить по старым, попадая в безвыходную спираль.

Эти нормы содержатся в законе, который Владимир Путин подписал в конце декабря 2025 года. Кроме того, документ предполагает, что с 1 апреля 2027 года будет разрешен только один договор займа с полной стоимостью более 100% годовых. Также в законе прописан период охлаждения при оформлении нового займа, который длится три дня с момента полного погашения предыдущего.

Ранее глава департамента небанковского кредитования Центробанка России Илья Кочетков объяснил, по какой причине в стране не запрещают деятельность МФО. По его словам, дело в востребованности этих организаций, услугами которых пользуются примерно 15 миллионов человек. В таких условиях стоит акцентировать внимание на борьбе с недобросовестными практиками на рынке, а не введении запретов, подчеркнул специалист.

Психология рекламы

По итогам 2025 года МФО выставили на продажу долги россиян более чем на 128 миллиардов рублей. Из них 113 миллиардов были выкуплены коллекторскими агентствами для взыскания с неплательщиков, привел статистику в беседе с Москвой 24 доктор экономических наук, профессор Финансового университета при правительстве РФ Александр Сафонов.

"Этот факт отражает, что люди зачастую принимают решения о займах, руководствуясь сиюминутным желанием что-то приобрести, и не учитывают свои возможности по возврату долга. Поэтому к таким решениям нужно относиться крайне внимательно. Сама цифра долга свидетельствует о недостатке финансовой грамотности среди населения", – разъяснил экономист.

Сафонов обратил внимание, что МФО могут устанавливать очень высокие проценты, несмотря на то что сейчас их несколько ограничили.

"Ранее допускались ставки и до немыслимых сумм. Однако даже нынешние проценты приводят к тому, что, взяв небольшую сумму, можно быстро оказаться должным огромные деньги", – добавил Сафонов.





Александр Сафонов доктор экономических наук, профессор Финансового университета при правительстве РФ Что касается влияния ограничений переплаты на рынок, то количество МФО от этого не сократится. Подобные меры уже вводились Центральным банком ранее, но такого эффекта не случилось. Так что существенного воздействия на рынок это не окажет.

В то же время Сафонов подчеркнул, что зона работы МФО жестко регулируется ЦБ, который предъявляет требования и к самим организациям, и к правилам выдачи займов.

"Основная проблема заключается в другом: россияне часто берут кредиты, несоразмерные своим доходам. Это скорее психологическая проблема, и работать нужно в первую очередь с людьми, объясняя им риски и последствия взятия микрозаймов на крупные суммы", – заключил эксперт.

Арбитражный управляющий Феликс Амаров в беседе с Москвой 24 предположил, что фиксация размера переплаты не станет полноценной защитой от необдуманных кредитов.

"Главная причина – это реклама, которая активно продвигает простые и быстрые займы, создавая иллюзию доступности. Даже при снижении законодательного порога по переплате реклама продолжает влиять на людей, которые часто не оценивают свои реальные финансовые возможности", – пояснил эксперт.

Он уточнил, что речь идет о психологическом факторе: многие все равно берут деньги, надеясь на лучшее.





Феликс Амаров арбитражный управляющий Одни недооценивают свою платежеспособность и не рассчитывают последствия, другие обращаются в МФО от безысходности, будучи уже закредитованными, чтобы дотянуть до зарплаты, или при потере работы. Ситуаций множество, и фиксация переплаты не сократит объем таких займов.

По мнению Амарова, влияние нововведений в рынок МФО может быть неоднозначным. С одной стороны, организации ограничивают в возможности необоснованно завышать стоимость займов.

"С другой, как и любой бизнес, этот сегмент будет адаптироваться к новым условиям – например, через навязывание дополнительных услуг или поиск иных способов компенсации", – пояснил эксперт.

Для минимизации рисков он призвал активнее работать в информационном поле: доносить реальные последствия, убирать яркие, но обманчивые образы. Однако есть и те, кто берет деньги без цели возврата, возможно, планируя в дальнейшем банкротство. Для них главное – получить средства здесь и сейчас, не думая о последствиях, заключил Амаров.

