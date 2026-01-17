Психолог Макарова: кредитомания нарушает базовую потребность в безопасности

Желание постоянно брать кредиты и занимать деньги считается одной из форм зависимости, предупредили эксперты. Как с ней справиться, читайте в материале Москвы 24.

Зависимость – это крах

Долговая зависимость или кредитомания – одна из форм психологической зависимости, вызванная комплексом проблем, рассказала Москве 24 психолог Кира Макарова. По ее словам, это расстройство может являться следствием других маний, например игромании или шопоголизма. Основа этих проблем одна – желание человека со слабым самоконтролем "здесь и сейчас" получить удовольствие и избежать боли, отметила эксперт.

Одной из причин долговой зависимости является отсутствие финансовой грамотности, когда человек не умеет распоряжаться средствами, подчеркнула Макарова. Также он может находиться под влиянием рекламы или своего окружения, например близких родственников, которые часто берут в долг или в кредит.





Кира Макарова психолог Личностные особенности тоже могут привести к проблемам с деньгами. Например, желание компенсировать непринятие себя другими людьми, желание соответствовать стандартам общества. Сюда же можно отнести неумение адекватно оценивать свои потребности и возможности, а также инфантилизм – нежелание решать проблемы.

Психолог подчеркнула, что любая зависимость постепенно приведет к краху.

"Растет тревожность, не удовлетворяется потребность в безопасности, а она базовая для человека. Кроме этого, рушатся личные отношения, и все это делает человека слабым и уязвимым психологически", – указала Макарова.

Психолог рекомендовала начинать бороться с этой зависимостью с признания самой проблемы. Необходимо самому себе озвучить полную сумму долга, а затем, если она большая и есть проблемы с оплатой, обратиться к финансовому эксперту. Специалист проведет анализ и поможет выстроить стратегию выплат так, чтобы не брать новые, добавила психолог.

Кроме того, по словам Макаровой, должник должен настроить себя на то, что помочь себе может только он сам.

"Важно убедить себя в том, что придется на определенный период себя в чем-то ограничивать, брать подработки и в целом следовать четкому плану выплат. В этом случае без жесткой дисциплины не обойтись", – добавила эксперт.

Также нужно вести дневник трат, который поможет четко обозначить понятия "хочу" и "надо", подчеркнула психолог.

Определиться с целью

Перед оформлением кредита стоит хорошо подумать о целесообразности такого шага, что поможет избежать ненужных долгов. Об этом Москве 24 рассказал доцент Финансового университета при Правительстве Российской Федерации Игорь Балынин.





Игорь Балынин доцент Финансового университета при Правительстве Российской Федерации Иногда решение о кредите принимается импульсивно, или средства используются на приобретение товаров, не являющихся объективно необходимыми. Впоследствии человек может серьезно пожалеть о покупке, потому что ему придется сильно переплатить за нее за счет процентов.

Избежать необдуманных решений можно, четко прописав на бумаге три пункта: цель получения кредита, получаемые краткосрочный, среднесрочный, долгосрочный результаты и ответ на вопрос "можно ли сделать эту покупку позже, накопив деньги".

Также одним из эффективных инструментов является самозапрет – добровольная цифровая услуга, которая позволяет человеку установить ограничение на получение кредитов и займов. Специалист уточнил, что можно прибегнуть как к полному самозапрету, так и выборочному – по типу кредитора или способу получения. Услуга бесплатная, предоставляется в МФЦ и на портале "Госуслуги", добавил Балынин.

Если долговая яма все же образовалась, можно воспользоваться некоторыми банковскими инструментами, например рефинансированием (взять новый кредит под более выгодный процент для погашения старого) или консолидацией (объединение нескольких долгов в один для снижения ежемесячного платежа).





Игорь Балынин доцент Финансового университета при Правительстве Российской Федерации Любой инструмент управления долгом может быть применим, но нужно оценивать экономическую целесообразность. Логичнее проводить математические вычисления и сначала погашать именно те кредиты, по которым наиболее дорогое обслуживание.

При этом важно не допустить самые распространенные ошибки – брать новый невыгодный кредит для погашения предыдущего или закрывать долг за счет займа в микрофинансовых организациях, где высокие процентные ставки, подчеркнул Балынин.

Эксперт обратил внимание, что оформление кредитного договора – ответственное решение, которое нужно принимать взвешенно и обдуманно. Важно осознавать, что возвращать придется не только полученные взаймы средства, но и проценты за их использование, добавил он.

