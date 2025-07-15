Психолог Вереургин: лудомания может чаще развиться у импульсивных людей

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Те, кому в жизни не хватает острых ощущений, и люди с некоторыми психическими состояниями больше подвержены риску развития лудомании, рассказал газете "Известия" психолог Анатолий Вереургин.

Лудомания – психическое расстройство, из-за которого человек не может перестать играть в азартные игры. Оно может развиться из-за финансовых трудностей и эмоциональных потрясений в личной жизни.

Врач отметил, что скука, одиночество, депрессия или обсессивно-компульсивное расстройство также могут привести человека к одержимости азартными играми. Велик шанс развития расстройства после первого крупного выигрыша.

По словам Вереургина, после победы в азартной игре мозг получает порцию "гормона счастья" – дофамина. Человек может снова попытаться повторить успешный опыт.

Из-за развитой лудомании велика вероятность разрушить свою личную жизнь, заявил психолог. Зависимость может привести к разрыву с близкими, социальной изоляции, апатии к общению, игнорированию обязанностей, тревожности, хроническому стрессу и суицидальным мыслям.

Ранее Госдума в первом чтении приняла законопроект о введении механизмов самозапрета граждан на участие в азартных играх. Проект затронет посетителей букмекерских контор, тотализаторов, казино и залов игровых автоматов. По закону физлица, которые хотят прекратить участвовать в азартных играх, смогут направить единому регулятору заявление о включении их в соответствующий реестр.