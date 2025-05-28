ГД приняла в I чтении проект о самозапрете на азартные игры

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Госдума приняла в I чтении законопроект, вводящий механизм добровольного отказа граждан от участия в азартных играх. Речь идет о букмекерских конторах, тотализаторах, казино, залах игровых автоматов.

Проект предусматривает право физлиц отказаться от участия в азартных играх путем направления единому регулятору заявления о включении в соответствующий перечень.

Кроме того, документом определяются порядок реализации данного права и порядок исключения информации о гражданине из перечня на основании необходимого заявления.

Создать реестр самозапрета на участие в азартных играх предложили в Госдуме. Это позволит россиянам добровольно вносить себя в базу на определенный срок – от трех месяцев до пожизненного запрета. Туда же предлагается автоматически включать тех, у кого есть задолженности по кредитам, штрафам и другим платежам с просрочкой более трех месяцев.

Ранее Владимир Путин поручил увеличить размер отчислений от азартных игр на развитие спорта с 2026 и 2028 год до 2,25 и 2,5% от выручки соответственно. Предоставить отчет о проделанной работе необходимо к 15 июля этого года.