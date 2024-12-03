Путин поручил поэтапно увеличить отчисления от азартных игр на развитие спорта

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Владимир Путин поручил увеличить размер целевых отчислений от азартных игр на развитие спорта с 2026 и 2028 года до 2,25 и 2,5% от выручки соответственно. Перечень поручений президента России по итогам заседания Совета по развитию физической культуры и спорта размещен на сайте Кремля.

Предоставить отчет о проделанной работе предстоит премьер-министру Михаилу Мишустину и спикеру Госдумы Вячеславу Володину. Срок – 15 июля 2025 года.

Ранее в ГД внесли законопроект о штрафах для юрлиц за прием ставок у детей, должников и дееспособных граждан. Авторы инициативы предположили, что штраф должен варьироваться от 500 тысяч до 1 миллиона рублей.

Сейчас российское законодательство запрещает несовершеннолетним посещать игорные заведения. Однако прямой запрет на заключение организаторами азартных игр пари с детьми, как при посещении игорного заведения, так и через интернет, в данный момент не установлен. Предполагается, что закон вступит в силу с 1 марта следующего года.