Путин поручил запустить программу "Земский тренер"

Фото: kremlin.ru

Владимир Путин поручил запустить в 2025 году программу "Земский тренер", которая предусматривает привлечение в малые города и села преподавателей физической культуры и тренеров. Соответствующий перечень поручений по результатам заседания Совета по развитию физической культуры и спорта размещен на сайте Кремля.

В рамках программы предусмотрено привлечение к работе в сельской местности и малых городах квалифицированных тренеров-преподавателей, инструкторов-методистов, инструкторов по спорту, инструкторов по адаптивной физической культуре.

Согласно документу, доложить о выполненной работе поручено председателю правительства России Михаилу Мишустину и региональным властям к 1 марта 2025 года.

Инициативу, связанную с запуском программы "Земский тренер", выдвигал министерству спорта РФ депутат Госдумы Борис Пайкин еще в 2020 году. Он полагал, что меры поддержки могут быть аналогичны тем, что предусмотрены программами "Земский доктор" и "Земский учитель". Прежде всего это касалось стимулирующих единоразовых выплат.

Депутат считал необходимым обеспечить кадрами сельские спортивные школы, предусмотреть меры по улучшению инфраструктуры и наращиванию материально-технической базы спортивных учреждений. Кроме того, он призывал вовлекать сельских жителей в занятия физической культурой, а тренеров материально заинтересовывать.

