29 февраля, 14:04Культура
Путин объявил о старте с 2025 года программы "Земский работник культуры"
Фото: ТАСС/Сергей Бобылев
Владимир Путин объявил о старте с 2025 года программы "Земский работник культуры". Об этом глава государства заявил во время оглашения послания Федеральному собранию.
Переехавший на работу в село или малый город специалист сможет рассчитывать на единовременную выплату в 1 миллион рублей, указал он.
"Кроме того, по аналогии с программами "Земский учитель" и "Земский доктор" запустим с 2025 года программу "Земский работник культуры". Люди постоянно говорят об этом на встречах", – сказал президент.
В ходе оглашения послания глава государства объявил о старте или продлении ряда программ и нацпроектов: "Приоритет 2030", "Кадры", "Семья", "Молодежь России", "Продолжительная и активная жизнь".
Владимир Путин огласит послание Федеральному собранию 29 февраля
Читайте также
- РФ направит 120 млрд рублей на субсидии компаниям за НИОКР и промипотеку – Путин
- Путин заявил о необходимости нарастить в РФ выпуск потребительских товаров и лекарств