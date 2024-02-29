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Владимир Путин объявил о старте с 2025 года программы "Земский работник культуры". Об этом глава государства заявил во время оглашения послания Федеральному собранию.

Переехавший на работу в село или малый город специалист сможет рассчитывать на единовременную выплату в 1 миллион рублей, указал он.

"Кроме того, по аналогии с программами "Земский учитель" и "Земский доктор" запустим с 2025 года программу "Земский работник культуры". Люди постоянно говорят об этом на встречах", – сказал президент.

В ходе оглашения послания глава государства объявил о старте или продлении ряда программ и нацпроектов: "Приоритет 2030", "Кадры", "Семья", "Молодежь России", "Продолжительная и активная жизнь".

Владимир Путин огласит послание Федеральному собранию 29 февраля