В России не хватает 11 тысяч учителей – Голикова

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

В России не хватает примерно 11 тысяч учителей. Об этом заявила вице-премьер Татьяна Голикова на пленарном заседании в Госдуме, передает ТАСС.

По ее словам, власти знают об этой проблеме. Уже ведется соответствующая работа, в том числе в рамках проекта "Земский учитель", благодаря которому к профессии привлекли уже 5 тысяч человек, пояснила Голикова.

Ранее председатель Госдумы Вячеслав Володин прокомментировал идею разрешить осужденным за умышленные тяжкие и особо тяжкие преступления работать преподавателями, воспитателями и тренерами.

Он уверен, что это решение приведет к ошибкам, которые потом могут сказаться на детях. Также Володин сказал, что инициатива не согласуется со статьями 331 и 351 Трудового кодекса России.

В Госдуме предложили повысить зарплату учителям