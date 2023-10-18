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18 октября, 16:36

Общество

В России не хватает 11 тысяч учителей – Голикова

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

В России не хватает примерно 11 тысяч учителей. Об этом заявила вице-премьер Татьяна Голикова на пленарном заседании в Госдуме, передает ТАСС.

По ее словам, власти знают об этой проблеме. Уже ведется соответствующая работа, в том числе в рамках проекта "Земский учитель", благодаря которому к профессии привлекли уже 5 тысяч человек, пояснила Голикова.

Ранее председатель Госдумы Вячеслав Володин прокомментировал идею разрешить осужденным за умышленные тяжкие и особо тяжкие преступления работать преподавателями, воспитателями и тренерами.

Он уверен, что это решение приведет к ошибкам, которые потом могут сказаться на детях. Также Володин сказал, что инициатива не согласуется со статьями 331 и 351 Трудового кодекса России.

В Госдуме предложили повысить зарплату учителям

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