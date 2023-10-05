Собянин: более тысячи молодых учителей в этом году вышли работать в школы Москвы

Фото: телеграм-канал "Мэр Москвы Сергей Собянин"

Более тысячи молодых учителей начали работать в столичной системе образования в этом учебном году, всего в столице около 15 тысяч таких педагогов. Об этом Сергей Собянин написал в своем телеграм-канале.

Мэр подчеркнул, что для погружения в профессиональную среду начинающие учителя могут воспользоваться около 500 программами и курсами повышения квалификации, также им доступна помощь опытных наставников.

По его данным, для педагогов организуют экскурсии в музеях, лекции, походы и путешествия по стране, встречи с интересными людьми. Градоначальник напомнил, что все учителя могут принять участие в конкурсах профмастерства, в столице главным является "Педагоги года Москвы".

Победителем в этом году стал учитель русского языка и литературы школы имени Достоевского Сергей Валюгин, сказано в сообщении. Собянин уточнил, что педагог также достойно проявил себя на всероссийском уровне и вошел в число лауреатов финального конкурса "Учитель года России – 2023".

"Поздравляю и желаю всем учителям успешного года!" – заключил мэр.

Ранее Собянин поздравил московских педагогов с Днем учителя. Он пожелал педагогам благополучия, крепкого здоровья и новых достижений на благо жителей столицы.

Владимир Путин тоже поздравил учителей с их профессиональным праздником. Он отметил, что учитель – это не просто профессия, а призвание и важнейшая по своей сути миссия.

Педагогов столичной госпитальной школы наградили в День учителя