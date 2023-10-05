Путин поздравил россиян с Днем учителя

Фото: kremlin.ru

Президент России Владимир Путин поздравил учителей с их профессиональным праздником. Видеообращение российского лидера размещено на сайте Кремля.

"Дорогие друзья! Искренне рад поздравить всех учителей, наставников, педагогов с Днем учителя", – сказал он.

Президент отметил, что учитель – это не просто профессия, а призвание, и важнейшая по своей сути миссия. Именно труд, терпение и забота учителей помогают каждому раскрыть свои способности, лучшие качества, и обрести знания, подчеркнул Путин.

Глава государства заявил, что даже спустя долгие годы школьных наставников вспоминают с любовью и признательностью. Он отметил, что талант, профессионализм и неравнодушие тех, кто работает сейчас с детьми и подростками важен для того, чтобы сохранить преемственность поколений, сберечь и приумножить достижения России.

Путин заявил, что сейчас в России последовательно создается современная образовательная среда как для учеников, так и для педагогов, обновляются учебники и образовательные программы, строятся и ремонтируются школы. По словам главы государства, идущий сейчас Год педагога и наставника является знаком глубокого и искреннего уважения к их труду. Он также пообещал, что меры поддержки учителей обязательно будут расширяться.

"Хочу еще раз пожелать вам здоровья, счастья, благополучия и, конечно, профессиональных успехов. Для вас это в первую очередь успехи и победы ваших учеников, которые без всякого преувеличения определят будущее нашей страны. С праздником! С Днем учителя!", – заключил Путин.

Ранее Путин заявил, что российское государство старается все больше значения придавать воспитательной части образования. Он также указал на важность применения современных образовательных практик, чтобы детям было интересно учиться.