Володин оценил инициативу разрешить осужденным за тяжкие преступления работать учителями

Фото: Агентство "Москва"/пресс-служба нижней палаты парламента

Председатель Госдумы Вячеслав Володин прокомментировал инициативу разрешить осужденным за умышленные тяжкие и особо тяжкие преступления работать учителями, воспитателями и тренерами. Об этом он написал в своем телеграм-канале.

Он считает, что эта инициатива приведет к ошибкам, которые потом могут больно ударить по детям.

"Более чем уверен, что так думает подавляющее большинство родителей – они готовы доверить своего ребенка только людям с безупречной репутацией", – заявил Володин.

Он добавил, что инициатива не согласуется со статьями 331 и 351 Трудового кодекса и выразил надежду, что авторы законопроекта отзовут свою инициативу и не будут доводить ее до заседания Государственной Думы.

"Иначе ее придется отклонить", – подчеркнул Володин.

Ранее депутаты Госдумы внесли на рассмотрение палаты законопроект об уголовном наказании за вовлечение детей в курение. Проект подразумевает наказание вплоть до исправительных работ и ограничения свободы до одного года.

До этого сообщалось, что первый зампред комитета Госдумы по просвещению Яна Лантратова намерена поднять в парламенте РФ вопрос о целесообразности размещения в школах турникетов и арочных металлодетекторов.

Лицам с погашенной судимостью по тяжким статьям могут разрешить работать учителями в РФ