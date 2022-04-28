Кабмин РФ расширил программы "Земский доктор" и "Земский фельдшер"

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин сообщил о расширении программ "Земский доктор" и "Земский фельдшер", участниками которых могут стать студенты-медики и выпускники медицинских колледжей и вузов из малых городов и сел.

Данные программы гарантируют единовременные выплаты за работу в отдаленных городах России.

Так, молодые врачи смогут получить от 1 до 1,5 миллиона рублей, а фельдшеры, акушерки и медсестры – от 500 до 700 тысяч рублей. Выплаты для Дальнего Востока, Крайнего Севера и регионов Арктической зоны составят 2 и 1 миллиона рублей соответственно.

Для получения выплаты нужно заключить договор с медучреждением и отработать там не менее 5 лет.

"В трехлетнем бюджете ежегодно предусмотрено около 6 миллиардов рублей на предоставление выплат всем специалистам по таким "Земским программам", – отметил Мишустин, слова которого приводятся в телеграм-канале правительства РФ.

Ранее директор Института социальных исследований и развития гражданских инициатив Максим Петунин предложил создать программу "Земский строитель". По его словам, это позволит привлекать профессионалов в малые населенные пункты, в том числе за счет единовременной подъемной выплаты в размере миллиона рублей.

