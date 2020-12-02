В России предложили создать программу "Земский строитель"

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков

Директор Института социальных исследований и развития гражданских инициатив Максим Петунин выступил с предложением создать в РФ программу "Земский строитель". Об этом сообщает RT.

По мнению специалиста, эта акция стала бы логичным продолжением государственных проектов "Земский доктор" и "Земский учитель", которые позволяют привлекать профессионалов в малые населенные пункты, в том числе за счет единовременной подъемной выплаты в размере 1 миллиона рублей.

Петунин заявил, что аналогичную систему можно было бы внедрить для специалистов со строительным образованием. Он отметил, что в настоящий момент наблюдается обратный процесс – переезд из небольших населенных пунктов в областные центры.

В письме на имя министра строительства Ирека Файзуллина Петунин предложил выплачивать подъемные средства для работников, которые решатся на переезд в места с населением не выше 50 тысяч человек и заключат долгосрочный договор с местными муниципальными строительными или жилищно-коммунальными предприятиями.

В сентябре 2020 года руководитель комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Борис Пайкин предложил создать программу "Земской тренер". Депутат мотивировал важность этого проекта развитием спорта в регионах РФ.

