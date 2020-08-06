В Совфеде оценили предложение создать механизм распределения для студентов-платников

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Зампредседателя комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре Игорь Морозов в беседе с Москвой 24 заявил, что новый механизм распределения для студентов-платников, у которых нет возможности заплатить за обучение, на практике работать не будет. Он считает, что инициатива разрешить учиться на бесплатной основе, а после отрабатывать два года по специальности нанесет вред самим вузам.

"Когда студенту нужно будет отрабатывать, ему необходимо будет найти самому себе работу, за него это никто делать не будет. А если он не сможет подыскать себе подходящее место? Как он будет отрабатывать свое образование? Я не уверен, что такая схема будет работать практически. К тому же как вузы будут зарабатывать деньги и инвестировать их в университетскую науку, в формирование материально-технической базы? Если их лишить этого канала, то это будет не самый лучший вариант", – считает Морозов.





Игорь Морозов зампредседателя комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре Эта идея имеет право на дальнейшее развитие, но работать практически она не будет.

Сенатор уверен, что лучшим вариантом станет поддержка целевого образования, когда студента отправляют учиться в университет от муниципалитета, обучение оплачивается из бюджета, а выпускник по возвращении может приступить к работе по освоенной специальности.

"Поэтому у нас есть программа "Земский врач". Очень хорошая, заманчивая для молодых семей. Сейчас мы хотели бы внедрить программу "Земский учитель", чтобы она работала по такой же схеме. У нас нехватка молодых кадров, особенно в сельской местности. Вот это будет работать", – заявил Морозов.

Ранее член Общественной палаты России Султан Хамзаев предложил создать механизм распределения для студентов-платников, у которых нет возможности заплатить за обучение.

Соответствующее письмо он направил главе Минтруда РФ Антону Котякову. Хамзаев подчеркнул, что проблема невозможности оплаты обучения некоторыми студентами обострилась в период пандемии коронавируса.

Хамзаев предложил ввести следующий механизм: если студент, поступивший на платное отделение вуза, не может оплатить обучение, то он заключает договор на обучение на безвозмездной основе. Однако при этом вводится условие, что студент после окончания вуза должен отработать два года по своему направлению в любом регионе России.

Если же студент отказывается от работы по специальности после окончания обучения, то он должен будет возместить средства, израсходованные на его обучение. По словам Хамзаева, такой механизм распределения решит проблему нехватки специалистов в регионах. Член Общественной палаты также считает, что он позволит получить образование всем студентам вне зависимости от финансовых возможностей.