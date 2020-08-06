В России предложили создать механизм распределения для студентов-платников

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Член Общественной палаты России Султан Хамзаев предложил создать механизм распределения для студентов-платников, у которых нет возможности заплатить за обучение, сообщает RT.

Соответствующее письмо он направил главе Минтруда РФ Антону Котякову. Хамзаев подчеркнул, что проблема невозможности оплаты обучения некоторыми студентами обострилась в период пандемии коронавируса.

Хамзаев предложил ввести следующий механизм: если студент, поступивший на платное отделение вуза, не может оплатить обучение, то он заключает договор на обучение на безвозмездной основе. Однако при этом вводится условие, что студент после окончания вуза должен отработать два года по своему направлению в любом регионе России.

Если же студент отказывается от работы по специальности после окончания обучения, то он должен будет возместить средства, израсходованные на его обучение. По словам Хамзаева, такой механизм распределения решит проблему нехватки специалистов в регионах. Член Общественной палаты также считает, что он позволит получить образование всем студентам вне зависимости от финансовых возможностей.

Ранее Минобрнауки опубликовал данные, согласно которым число студентов платных вузов в России сократилось за пять лет. Если в 2014 году в коммерческих образовательных учреждениях училось 803,5 тысячи студентов, то в 2019 году – лишь 332 тысячи.