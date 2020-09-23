В РФ предложили запустить программу "Земский тренер"

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко
Глава комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Борис Пайкин предложил запустить программу "Земский тренер" по аналогии с уже действующими проектами "Земский учитель" и "Земский доктор", сообщает ТАСС.
Свое предложение депутат направил в министерство спорта РФ. В пресс-службе Пайкина пояснили, что программа направлена на привлечение квалифицированных тренеров на работу в сельскую местность и малые города.
Пайкин полагает, что меры поддержки могут быть аналогичны тем, что предусмотрены программами "Земский доктор" и "Земский учитель". Прежде всего это касается стимулирующих единоразовых выплат.
"Также особое внимание необходимо уделить созданию социальных, в первую очередь жилищных, условий. Без развития спорта в регионах невозможно развивать спорт в целом в стране, выявлять талантливых ребят, воспитывать олимпийских чемпионов", – заявил парламентарий.
Он считает необходимым обеспечить кадрами сельские спортивные школы, предусмотреть меры по улучшению инфраструктуры и наращиванию материально-технической базы спортивных учреждений. Кроме того, сельских жителей необходимо вовлекать в занятия физической культурой и спортом, а тренеров материально заинтересовывать.
Ранее в ВНИИ труда выяснили, что профессии учителя средней школы и бухгалтера являются самыми невостребованными на рынке труда. Также отсутствует потребность в среднем юридическом персонале в судебной, адвокатской и нотариальной деятельности.
Кроме того, невостребованными на рынке труда являются сотрудники художественных галерей, музеев и библиотек.
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