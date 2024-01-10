Программу "Земский учитель" в РФ продлят до 2030 года

Фото: телеграм-канал "Кремль. Новости"

Программу "Земский учитель", в рамках которой учителя в селах могут получать "подъемные", решили продлить до 2030 года. Об этом сообщил Владимир Путин во время рабочей поездки на Чукотку.

Действие программы должно было закончиться в этом году. Однако, как утверждает президент России, "Земский учитель" пользуется популярностью у педагогов, поэтому было принято решение о продлении проекта.

"Программа у нас отфинансирована чуть лучше, чем в среднем по стране, побольше, имею в виду, что здесь и жизнь дороже, 2 млн мы земскому учителю как бы выплачиваем по этой программе", – подчеркнул Путин.

Еще в 2019 году Владимир Путин в ходе послания Федеральному собранию потребовал запустить программу "Земский учитель" по аналогии с "Земским доктором". Глава государства заявил, что размер подъемных должен составить один миллион рублей.

Программа по поддержке педагогов, работающих в селах, направлена на молодых учителей до 35 лет.

При этом недавно Владимир Путин заявил, что ключевым вопросом для страны является улучшение условий труда российских преподавателей. Так, Путин предложил поднять зарплату педагогам там, где они намного меньше, чем в среднем по России.



Путин призвал запустить программу "Земский учитель"