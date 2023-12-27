Путин призвал кабмин решить проблемы с оплатой труда педагогов в России

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Владимир Путин заявил, что ключевым вопросом для страны является улучшение условий труда российских преподавателей. Об этом он сообщил на заседании Госсовета.

Президент РФ напомнил, что в 2012 году было принято решение об увеличении средней заработной платы преподавателей до уровня среднемесячного дохода в каждом определенном регионе. Это, по словам российского лидера, сыграло важную роль в повышении статуса труда, выполняемого учителями.

Теперь же Путин предложил поднять зарплату педагогам там, где они намного меньше, чем в среднем по России.

"Труд учителя должен оплачиваться по единым, понятным и прозрачным правилам", – уточнил он, добавив, что если этого не будет сделано, то разрыв между регионами в качестве образования будет увеличиваться, а вместе с ним появится и другая проблема – дефицит кадров.

"Все это нарушает ключевой принцип – равенство образовательных возможностей для наших детей", – отметил президент РФ.

В связи с этим глава государства также потребовал от правительства России сформировать системный подход к усовершенствованию оплаты труда российским учителям.

"Здесь разные подходы есть, я сейчас не буду вдаваться в детали. Они в целом известны тем, кто занимается решением этих вопросов", – отметил Путин.

При этом российский лидер подчеркнул, что Россия постепенно возвращается к отечественным традициям в области педагогики, а также возрождает воспитательную функцию образования.

"Для нашего суверенитета это так же важно, как и повышение качества преподавания, внедрение в образовательный процесс передовых технологий", – заключил глава государства.

Ранее вице-премьер Татьяна Голикова на заседании в Госдуме заявила, что в России не хватает примерно 11 тысяч учителей. По ее словам, власти знают об этой проблеме, поэтому уже ведется соответствующая работа, в том числе в рамках проекта "Земский учитель", благодаря которому к профессии привлекли уже 5 тысяч человек.



В Госдуме предложили повысить зарплату учителям