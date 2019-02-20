Путин призвал запустить программу "Земский учитель"

Программу "Земский учитель" необходимо запустить в России в 2020 году по аналогии с "Земским доктором". Такое заявление Владимир Путин сделал в ходе послания Федеральному собранию.

Глава государства убежден, что размер подъемных должен составить один миллион рублей.

Перед этим Путин подробно остановился на предложениях по совершенствованию уже существующей программы "Земский доктор", подразумевающей переезд молодых специалистов в небольшие населенные пункты.

"Предлагаю с 2020 года запустить аналогичную программу "Земский учитель", по которой единовременную выплату в размере одного миллиона рублей будут получать педагоги, которые захотят и переезжают работать в села и малые города", – добавил национальный лидер.

Программа по поддержке педагогов, работающих в селах, которую ранее обсуждали в профильных ведомствах, направлена на молодых учителей до 35 лет.

Выступление президента в Гостином дворе началось в полдень 20 февраля. За минувший час президент предложил увеличить выплаты на первого и второго ребенка, поручил снижать ставку по ипотеке, а также призвал индексировать пенсии сверх уровня прожиточного минимума.

Важнейшие заявления главы государства, сделанные во время послания Федеральному собранию, читайте в онлайн-трансляции портала Москва 24.

