Путин призвал запустить программу "Земский учитель"
Программу "Земский учитель" необходимо запустить в России в 2020 году по аналогии с "Земским доктором". Такое заявление Владимир Путин сделал в ходе послания Федеральному собранию.
Глава государства убежден, что размер подъемных должен составить один миллион рублей.
Перед этим Путин подробно остановился на предложениях по совершенствованию уже существующей программы "Земский доктор", подразумевающей переезд молодых специалистов в небольшие населенные пункты.
"Предлагаю с 2020 года запустить аналогичную программу "Земский учитель", по которой единовременную выплату в размере одного миллиона рублей будут получать педагоги, которые захотят и переезжают работать в села и малые города", – добавил национальный лидер.
Программа по поддержке педагогов, работающих в селах, которую ранее обсуждали в профильных ведомствах, направлена на молодых учителей до 35 лет.
Выступление президента в Гостином дворе началось в полдень 20 февраля. За минувший час президент предложил увеличить выплаты на первого и второго ребенка, поручил снижать ставку по ипотеке, а также призвал индексировать пенсии сверх уровня прожиточного минимума.
Важнейшие заявления главы государства, сделанные во время послания Федеральному собранию, читайте в онлайн-трансляции портала Москва 24.
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.