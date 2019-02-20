Темы дня

Непреклонные годы
Спецпроект УМНЫЙ ГОРОД
Московская электронная школа
Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24
Непреклонные годы
Спецпроект УМНЫЙ ГОРОД
Московская электронная школа
Форма поиска по сайту

Часто ищут

12:41

До конца года медпомощь должна стать доступной во всех населенных пунктах – Путин

власть медицина

12:41

Поделиться в социальных сетях:

Путин заявил, что до конца года медпомощь должна стать доступной на всей территории России

До конца года медпомощь должна стать доступной во всех населенных пунктах страны. Об этом заявил Владимир Путин, выступая с посланием Федеральному собранию.

Глава государства подчеркнул, что многих граждан не устраивает медпомощь в стране.

По словам президента, все детские поликлиники в России в 2021 году надо перевести на новые стандарты. Также он заявил о необходимости создать два детских реабилитационных центра мирового уровня.

Помимо этого, Путин считает, что надо снять возрастные ограничения для участников программы "Земский доктор", чтобы прекратить дефицит кадров в медицине.

Основные цитаты президента из послания к Федеральному собранию – в онлайн-трансляции портала Москва 24. Видеотрансляцию ведет телеканал Москва 24.

Читайте также

власть медицина

Поделиться в социальных сетях:

© 2012 – 2018

Настройки телеэфира

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Следите за новостями:

Больше не показывать
Яндекс.Метрика