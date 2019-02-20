До конца года медпомощь должна стать доступной во всех населенных пунктах – Путин

Путин заявил, что до конца года медпомощь должна стать доступной на всей территории России

До конца года медпомощь должна стать доступной во всех населенных пунктах страны. Об этом заявил Владимир Путин, выступая с посланием Федеральному собранию.

Глава государства подчеркнул, что многих граждан не устраивает медпомощь в стране.

По словам президента, все детские поликлиники в России в 2021 году надо перевести на новые стандарты. Также он заявил о необходимости создать два детских реабилитационных центра мирового уровня.

Помимо этого, Путин считает, что надо снять возрастные ограничения для участников программы "Земский доктор", чтобы прекратить дефицит кадров в медицине.

Основные цитаты президента из послания к Федеральному собранию – в онлайн-трансляции портала Москва 24. Видеотрансляцию ведет телеканал Москва 24.