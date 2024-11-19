В Госдуму внесен законопроект о штрафах за прием ставок от детей

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В Госдуму внесен законопроект о штрафах для юридических лиц за прием ставок у несовершеннолетних, должников, недееспособных граждан. Документ опубликован в электронной базе ГД.

Авторы инициативы, сенаторы Андрей Кутепов и Александр Трембицкий, предполагают, что штраф должен варьироваться от 500 тысяч до 1 миллиона рублей.

В настоящее время законодательство запрещает лицам, не достигшим 18 лет, посещать игорные заведения. Прямой запрет на заключение организаторами азартных игр пари с несовершеннолетними, как при посещении игорного заведения, так и через интернет, в данный момент не установлен.

Предполагается, что закон вступит в силу с 1 марта 2025 года.

Ранее Госдума приняла в первом чтении законопроект, устанавливающий запрет на участие в азартных играх некоторых лиц.

Кроме того, кабинет министров России поддержал этот проект. В рамках его разработки были подготовлены поправки в Кодекс об административных правонарушениях (КоАП). В кабмине отметили, что "с учетом социальной направленности законопроекта его концепция заслуживает внимания".