ГД приняла закон о списании просроченных кредитов до 10 млн руб для участников СВО

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Депутаты ГД приняли сразу во втором и третьем чтениях законопроект о списании просроченных кредитов до 10 миллионов рублей для участников СВО и их супругов при заключении контракта о военной службе в ВС РФ с 1 декабря 2024 года, пишет ТАСС.

Соответствующие изменения появятся в законе "Об особенностях исполнения обязательств по кредитным договорам (договорам займа) лицами, призванными на военную службу по мобилизации в Вооруженные силы Российской Федерации, лицами, принимающими участие в специальной военной операции, а также членами их семей".

Он будет касаться граждан, которые были призваны на военную службу по мобилизации, проходят ее по призыву, или тех, кто заключил такой контракт с 1 декабря 2024 года сроком минимум на год. Однако закон не затронет курсантов военных училищ и вузов.

При этом речь в инициативе идет именно о просроченных кредитах, по которым до 1 декабря вступил в силу судебный акт о взыскании задолженности и было возбуждено исполнительное производство.

В начале осени в Госдуму было внесено предложение о списании за счет бюджета части кредитов россиянам, которые оказались в сложной жизненной ситуации. Подобная программа должна распространяться на займы, взятые на лечение, получение образования, покупку российского автомобиля.

Позже ЦБ РФ подготовил проект о комплексном урегулировании долгов по кредитам. Так, заемщики, допустившие просрочки, смогут заключать единые соглашения о реструктуризации долга со всеми кредиторами. Такое регулирование разрешат проводить банкам, микрофинансовым организациям, госкорпорации "Дом.РФ", а также профессиональным коллекторским агентствам.