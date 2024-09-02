РИА Новости: СРЗП предложила списать часть кредитов россиян в сложной жизненной ситуации

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В Госдуме предложили списать за счет бюджета часть кредитов россиянам, которые оказались в сложной жизненной ситуации. С таким предложением глава партии "Справедливая Россия – За правду" Сергей Миронов обратился к председателю правительства Михаилу Мишустину, пишет РИА Новости.

Депутат отметил, что подобная программа должна распространяться на займы, взятые на лечение, получение образования, покупку российского автомобиля.

По словам Миронова, такая кредитная амнистия в виде единоразового списания долгов будет проводиться при падении доходов малоимущей семьи.

"Так, возможно установить, что в случае наличия у заемщика снижения его дохода за месяц, предшествующий месяцу обращения, более чем на 15% по сравнению со среднемесячным доходом за предыдущий год, он имеет право на погашение части долга за счет государства", – говорится в предложении парламентария.

Он обратил внимание на то, что рост закредитованности граждан РФ может еще больше ослабить их финансовое положение. Тем самым увеличивается риск повышения бедности, которая негативно отразится на социальном настроении в обществе.

Предложенная мера, в свою очередь, будет способствовать защите малоимущих граждан от чрезмерной закредитованности и повысит уровень благосостояния россиян, уверен Миронов.

Центральный банк РФ ранее усилил ограничения на кредитование заемщиков с высокой долговой нагрузкой и повысил макропруденциальные надбавки по нецелевым потребительским кредитам.

Юристы предупреждают, что прежде чем брать в долг большую сумму, нужно оценить свои финансовые возможности и условия перекредитования. В противном случае при невозврате кредита может существовать реальный риск уголовного преследования.