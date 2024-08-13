Жители трех приграничных регионов смогут обратиться за отсрочкой по кредиту

Фото: Москва 24/Евгения Смолянская

Эвакуированные из зоны ЧС или потерявшие имущество граждане могут обратиться к кредитору за получением отсрочки на срок до 6 месяцев. Об этом сказано на сайте Банка России.

Соответствующие обращения банки и некредитные финансовые учреждения должны рассматривать в упрощенном порядке, а в качестве подтверждения трудной жизненной ситуации организации должны принимать любые документы от заемщика, например, прописку, временную регистрацию в этом регионе или право собственности на жилое помещение в зоне ЧС.

Возможность отсрочить платеж по кредиту предоставляется тем, чья сумма займа составляет не более 15 миллионов рублей по ипотеке или не более 1,6 миллиона рублей по автокредитам, а также не более 150 тысяч рублей по кредитным картам или не более 450 тысяч рублей по остальным кредитам.

Также регулятор порекомендовал кредитным организациям идти навстречу потребителям и удовлетворять их обращения о реструктуризации, даже если не все условия соответствуют законодательным требованиям. К таким исключениям, например, можно отнести случаи, когда сумма кредита больше установленного лимита.

Те, кто ранее уже использовал подобную льготу, но по определенным причинам (например, в случае снижения дохода) не может выплачивать кредит, тогда этот заемщик тоже может претендовать на получение кредитных каникул. В связи с этим ЦБ РФ призвал финансовые учреждения учитывать каждую конкретную ситуацию и снижать размер процентной ставки вплоть до полного отказа от начисления процентов. В особых случаях, включая утрату трудоспособности или инвалидность, возможно полное или частичное погашение долга.

Кроме того, как сообщил регулятор, в период каникул неустойка в виде штрафа или пеней не будет начисляться, а реструктуризация не будет ухудшать кредитную историю заемщика.

По всем вопросам о финансовой помощи при обслуживании кредитных договоров жители Курской, Брянской и Белгородской областей могут обращаться на горячую линию Центробанка РФ 8 495 771-44-20 и 8 800 250-15-24.

6 августа ВСУ прорвались на территорию Курской области, бои с украинской армией не прекращаются до сих пор. На данный момент общие потери ВСУ на курском направлении составили до 1 610 военных, 32 танка и 23 бронетранспортера.

Под контролем ВСУ находятся 28 населенных пунктов Курской области. В связи с этим из приграничных районов выехали около 121 тысячи жителей. В регионе введен режим ЧС федерального характера. Путин поставил задачу выбить противника с территорий России и обеспечить надежное прикрытие границы.

Из-за атак Украины в Курской области погибли 12 человек, а пострадали 121, в том числе 10 детей. При этом в зоне приграничья также пропали двое волонтеров.

