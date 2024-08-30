ЦБ РФ усилил ограничения на кредиты заемщикам с высокой долговой нагрузкой

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Центральный банк РФ усилил ограничения на кредитование заемщиков с высокой долговой нагрузкой и повысил макропруденциальные надбавки по нецелевым потребительским кредитам. Об этом сообщается на сайте регулятора.

"Банк России установил макропруденциальные лимиты (МПЛ) по необеспеченным кредитам и займам на IV квартал 2024 года. МПЛ направлены на ограничение кредитования заемщиков с высокой долговой нагрузкой и искусственного удлинения срока кредитов (займов)", – говорится в сообщении.

Банк подчеркнул, что благодаря мерам можно будет ограничить закредитованность россиян и накопление повышенных рисков. Кроме того, с 1 ноября будут увеличены надбавки по нецелевым потребительским кредитам с залогом транспортного средства.

Ранее в Центробанке заявили, что планируют при помощи стандарта ипотечного кредитования запретить банкам взимать комиссии с застройщиков. Там уточнили, что стандарт запретит схему, при которой застройщики платили банкам вознаграждение за снижение ставки по ипотеке.

Между тем правительство планирует усилить контроль за сделками крупных финансовых организаций. Банки, МФО, страховые и лизинговые компании обяжут согласовывать с Федеральной антимонопольной службой (ФАС) покупку долей и активов любых конкурентов. Соответствующий законопроект, подготовленный ФАС, уже одобрила правкомиссия.

