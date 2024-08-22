"Известия": власти РФ хотят усилить контроль за сделками крупных банков

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Правительство планирует усилить контроль за сделками крупных финансовых организаций. Банки, МФО, страховые и лизинговые компании обяжут согласовывать с Федеральной антимонопольной службой (ФАС) покупку долей и активов любых конкурентов. Об этом сообщает газета "Известия" со ссылкой на источник.

По его словам, соответствующий законопроект, подготовленный ФАС, уже одобрила правкомиссия. Новое требование будет действовать для крупных игроков, стоимость активов которых превысит определенный уровень. Власти согласуют этот уровень с Центробанком.

На сегодняшний день сделку необходимо одобрять только в том случае, если речь идет о приобретении крупных игроков: например, когда банк дороже 29 миллиардов рублей.

По мнению опрошенных экспертов, данная мера позволит предотвратить образование новых крупнейших финорганизаций, однако не сможет решить проблемы уже сформированных игроков, контролирующих значительную часть рынка на данный момент.

В Центробанке ранее заявили, что планируют при помощи стандарта ипотечного кредитования запретить банкам взимать комиссии с застройщиков.

Там уточнили, что стандарт запретит схему, при которой застройщики платили банкам вознаграждение за снижение ставки по ипотеке. Она искажает стоимость недвижимости, а также повышает долг заемщика из-за того, что комиссии закладываются в цены и в конечном итоге оплачиваются клиентом, отметили в ЦБ.