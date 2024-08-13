ЦБ РФ аннулировал лицензию у "Америкэн Экспресс Банк"

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Центробанк РФ с 13 августа аннулировал лицензию на осуществление банковских операций у "Америкэн Экспресс Банк". Об этом сказано на сайте Банка России.

Регулятор объяснил, что аннулировал лицензию у банка в связи с ходатайством кредитной организации, которое было направлено в ЦБ РФ с связи с решением единственного участника о ее добровольной ликвидации.

Как уточнил Банк России, по величине активов финансовое учреждение занимало 300-е место в банковской системе России и не являлось участником системы страхования вкладов.

В середине июня Центробанк РФ отозвал лицензию на проведение банковских операций у АО "Автоградбанк". Регулятор объяснял, что организация обслуживала клиентов, осуществляющих подозрительные операции, связанные с выводом средств в теневой оборот. Таким образом, банк нарушил закон о финансировании терроризма и противодействии легализации доходов, полученных преступным путем.

По информации Банка России, все сведения о подозрительных операциях, имеющих признаки уголовно наказуемых деяний, будут направлены сотрудникам полиции. По величине активов АО "Автоградбанк" занимал 218-е место в банковской системе России.

