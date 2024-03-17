Банк России подал в суд на Киви Банк

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Банк России подал исковое заявление в Арбитражный суд города Москвы на Киви Банк. Об этом сообщает Life.ru со ссылкой на информацию в картотеке арбитражных дел.

При этом предмет и основания требований в материалах суда пока не указаны, заявление также еще не принято к рассмотрению.

Предположительно, обращение в суд является заявлением о принудительной ликвидации Киви Банка, так как в соответствии с нормами закона о банках и банковской деятельности ЦБ РФ обязан обратиться в арбитражный суд с требованием о ликвидации кредитной организации в течение 15 рабочих дней со дня отзыва у нее лицензии на осуществление банковских операций.

Ранее стало известно, что Киви Банк направил в Арбитражный суд Москвы иск против АО "Киви", гонконгской компании Fusion Factor Fintech Limited и Qiwi plc. Согласно данным судебной картотеки, иск подали 4 марта. Дело является гражданским, а третьим лицом выступаем АО "Реестр".

21 февраля Центробанк отозвал лицензию у Киви Банка. В качестве причины такого решения регулятор назвал многочисленные нарушения законов.



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