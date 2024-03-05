Киви Банк в своем иске оспаривает продажу акций АО "Киви" и их залог

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Киви Банк подал иск, в котором оспаривает договор купли-продажи акций АО "Киви", сообщает РИА Новости.

Кредитная организация просит признать недействительными сделками договор купли-продажи и договор залога и обременения акций в отношении акций АО "Киви".

В АСВ сообщили, что иск подали в интересах кредиторов банка.

Ранее стало известно, что Киви Банк направил в Арбитражный суд Москвы иск против АО "Киви", гонконгской компании Fusion Factor Fintech Limited и Qiwi plc. Согласно данным судебной картотеки, иск подали 4 марта. Дело является гражданским, а третьим лицом выступаем АО "Реестр".

21 февраля Центробанк отозвал лицензию у Киви Банка. В качестве причины такого решения регулятор назвал многочисленные нарушения законов.



Как уточнил первый зампред ЦБ Дмитрий Тулин, Центробанк не нашел необходимости в санации Киви Банка. Эксперты выяснили, что при отзыве лицензии не произойдет "ничего страшного" для рынка, добавил он.

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