Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

05 марта, 13:20

Экономика

Киви Банк в своем иске оспаривает продажу акций АО "Киви" и их залог

Фото: ТАСС/Михаил Терещенко

Киви Банк подал иск, в котором оспаривает договор купли-продажи акций АО "Киви", сообщает РИА Новости.

Кредитная организация просит признать недействительными сделками договор купли-продажи и договор залога и обременения акций в отношении акций АО "Киви".

В АСВ сообщили, что иск подали в интересах кредиторов банка.

Ранее стало известно, что Киви Банк направил в Арбитражный суд Москвы иск против АО "Киви", гонконгской компании Fusion Factor Fintech Limited и Qiwi plc. Согласно данным судебной картотеки, иск подали 4 марта. Дело является гражданским, а третьим лицом выступаем АО "Реестр".

21 февраля Центробанк отозвал лицензию у Киви Банка. В качестве причины такого решения регулятор назвал многочисленные нарушения законов.

Как уточнил первый зампред ЦБ Дмитрий Тулин, Центробанк не нашел необходимости в санации Киви Банка. Эксперты выяснили, что при отзыве лицензии не произойдет "ничего страшного" для рынка, добавил он.

У Киви Банка выявили более 9,3 миллиона электронных кошельков

Читайте также


экономика
Ещё больше новостей — в телеграм-канале Москва 24 Подписывайтесь!
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика