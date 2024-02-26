В АСВ назвали размер страховой ответственности по вкладам Киви Банка

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Размер страховой ответственности Агентства по страхованию вкладов (АСВ) перед вкладчиками Киви Банка составляет 4,3 миллиарда рублей. Возмещение получат порядка 300 физических лиц, сообщает ТАСС со ссылкой на АСВ.

"Страховое возмещение смогут получить почти 300 физических лиц, порядка 11 тысяч индивидуальных предпринимателей и 9 тысяч юридических лиц", – уточняется в сообщении.

ЦБ РФ отозвал лицензию у Киви Банка 21 февраля. Поводом для этого стали нарушения законов, регулирующих банковскую деятельность, а также нормативных актов Центробанка.

После этого стало недоступно пополнение Qiwi-кошельков. Также компания заблокировала вывод средств с кошельков в своей системе.

По информации АСВ, около 4,4 миллиарда рублей находится на 9,3 миллиона виртуальных кошельков Киви Банка. При этом примерно 1,3 миллиона из виртуальных кошельков анонимные (с лимитом до 15 тысяч рублей), на них находится около 277 миллионов рублей.

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