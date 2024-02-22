Мосбиржа исключает расписки Qiwi из индексов акций с 27 февраля

Фото: ТАСС/Михаил Терещенко

Московская биржа с 27 февраля исключает депозитарные расписки Qiwi из индексов акций. Об этом сообщила торговая площадка на своем сайте.

По данным торгов, расписки Qiwi продемонстрировали снижение на 7% после информации от биржи об исключении расписок из индексов.

Ранее Мосбиржа с 22 февраля ввела запрет на короткие продажи расписок на акции Qiwi и облигаций Киви Финанс.

Утром 21 февраля Банк России отозвал у Киви Банка лицензию по причине нарушения законов, регулирующих банковскую деятельность, а также нормативных актов регулятора.

После этого пополнение Qiwi-кошельков стало недоступным для граждан. Также компания заблокировала вывод денег с кошельков в своей системе, а платежные терминалы Qiwi перестали работать в столице.



Владельцам кошельков Киви Банка рассказали, как вернуть деньги