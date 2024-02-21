Терминалы Qiwi в Москве перестали принимать платежи

Фото: ТАСС/Кирилл Кухмарь

Платежные терминалы Qiwi в Москве перестали работать после отзыва лицензии у Киви Банка, сообщает ТАСС.

Экран автоматов заблокирован, высвечивается надпись "Платежи временно не принимаются". Кроме того, предлагается найти другой терминал.

Также стало известно, что отзыв лицензии Киви Банка затронул часть клиентов "Точки". Для них в ближайшее время запустят новые опции. При этом большинство сервисов и продуктов "Точки" работают в обычном режиме.

"Точка" продолжает работать как раньше – на собственной банковской лицензии, которая была выдана ЦБ РФ в начале прошлого года. Киви Банк и ООО "Банк Точка" – разные юрлица, поэтому отзыв лицензии у Киви не влияет на нашу работу", – заверили в банке.

Эксперт по финансовым рынкам Дмитрий Голубовский рассказал телеканалу "360", что ЦБ отозвал лицензию у Киви Банка из-за тенденции в мире на увеличение прозрачности финансовой деятельности.

"Общий тренд в мире, как и у нас в стране, заключается в том, что вся финансовая деятельность должна быть прозрачной. Сразу сделать ее прозрачной нельзя – если резко повысить требования к денежному обращению, получится колоссальный объем нагрузки на бизнес, сразу очень много нарушений будет", – отметил аналитик.

По его словам, в связи с этим постепенно одна за другой ликвидируются схемы, а также посылаются соответствующие сигналы. На вопрос о том, что делать людям, которые переводили биткоины через Qiwi, эксперт заверил, что есть альтернативы, при этом они тоже "серые".

Голубовский считает, что проблем с возвращением денег вкладчикам не должно быть, поскольку с того момента, как у банка отозвали лицензию, этим будет заниматься государство.

При этом он заметил, что, если в банке лежали "серые" деньги, вернуть их будет невозможно. Он также напомнил, что для быстрой отправки денег есть абсолютно "белая" система СБП.

В свою очередь, Райффайзенбанк сообщил о проблемах с оплатой мобильной связи и услуг в своем приложении. В кредитной организации заявили, что делают все возможное, чтобы восстановить сервис как можно быстрее.

Утром 21 февраля Банк России отозвал лицензию у Киви Банка. Это связано с тем, что банк нарушал законы, регулирующие банковскую деятельность, а также нормативные акты ЦБ.

Помимо этого, Киви Банк регулярно нарушал правила законодательства в сфере противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, а также финансированию террористической деятельности, подчеркивал ЦБ.

Позднее пополнение Qiwi-кошельков стало недоступно. Также компания заблокировала вывод средств с кошельков в своей системе. Центробанк, в свою очередь, напомнил, что страхование вкладов в стране не действует в отношении средств в электронных кошельках.