Пополнение Qiwi-кошельков стало недоступно после отзыва лицензии у Киви Банка

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Дарья Мясина

После отзыва Центробанком РФ лицензии у Киви Банка пополнение Qiwi-кошельков стало недоступно.

При попытке пополнения баланса система выдает ошибку.

"Ошибка платежа. Платеж отклонен. Обратитесь в банк, выпустивший карту", – следует из уведомления.

Регулятор решил направить в правоохранительные органы информацию об операциях банка, имеющих признаки уголовных преступлений, говорится на сайте ЦБ.

О том, что Центробанк отозвал лицензию у Киви Банка, стало известно утром 21 февраля. Поводом для отзыва лицензии стали нарушения законов, а также нормативных актов ЦБ. Регулятор в течение последних 12 месяцев пять раз применял меры к Киви Банку.

Вместе с тем Банк России сообщил о случаях, когда кредитная организация открывала Qiwi-кошельки с использованием персональных данных граждан без их ведома и проводила по ним операции.