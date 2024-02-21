21 февраля, 10:15Экономика
Пополнение Qiwi-кошельков стало недоступно после отзыва лицензии у Киви Банка
Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Дарья Мясина
После отзыва Центробанком РФ лицензии у Киви Банка пополнение Qiwi-кошельков стало недоступно.
При попытке пополнения баланса система выдает ошибку.
"Ошибка платежа. Платеж отклонен. Обратитесь в банк, выпустивший карту", – следует из уведомления.
Регулятор решил направить в правоохранительные органы информацию об операциях банка, имеющих признаки уголовных преступлений, говорится на сайте ЦБ.
О том, что Центробанк отозвал лицензию у Киви Банка, стало известно утром 21 февраля. Поводом для отзыва лицензии стали нарушения законов, а также нормативных актов ЦБ. Регулятор в течение последних 12 месяцев пять раз применял меры к Киви Банку.
Вместе с тем Банк России сообщил о случаях, когда кредитная организация открывала Qiwi-кошельки с использованием персональных данных граждан без их ведома и проводила по ним операции.
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