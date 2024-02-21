Центробанк РФ отозвал лицензию у Киви Банка

Фото: Москва 24/Никита Симонов

ЦБ РФ отозвал лицензию у Киви Банка, сообщается на сайте регулятора.

По данным Банка России, кредитная организация по величине активов находилась на 89-м месте в российской банковской системе. Поводом для отзыва лицензии стали нарушения законов, регулирующих банковскую деятельность, а также нормативных актов ЦБ. Регулятор в течение последних 12 месяцев пять раз применял меры к Киви Банку.

Центробанк дважды вводил ограничения на осуществление отдельных операций. Кроме того, Киви Банк регулярно нарушал правила законодательства в сфере противодействия легализации (отмыванию. – Прим. ред.) доходов, полученных преступным путем, а также финансированию террористической деятельности, указал ЦБ.

В Банке России также добавили, что кредитная организация не являлась значимым кредитором реального сектора экономики.

"Его деятельность характеризовалась вовлеченностью в проведение высокорисковых операций, направленных на обеспечение расчетов между физическими лицами и теневым бизнесом, включая переводы денежных средств в пользу криптообменников, нелегальных онлайн-казино, букмекерских контор и тому подобное", – говорится в сообщении.

Помимо прочего, регулятор выявил случаи открытия банком Qiwi-кошельков с использованием персональных данных граждан без их ведома и проведения по ним операций.

Ранее стало известно, что платежная система Qiwi продаст российские активы гонконгской компании Fusion Factor Fintech Limited. Последняя принадлежит главному исполнительному директору Qiwi plc Андрею Протопопову. Стоимость сделки составит 23,75 миллиарда рублей.