21 февраля, 10:47Экономика
Компания Qiwi заблокировала вывод средств с кошельков
Фото: ТАСС/Донат Сорокин
Компания Qiwi запретила вывод средств с кошельков в своей системе после отзыва лицензии у Киви Банка.
"Платеж нельзя провести", – говорится в сообщении при попытке вывести деньги.
Также стало недоступно пополнение Qiwi-кошельков. При попытке пополнения баланса система выдает ошибку и просит обратиться в банк, выпустивший карту.
Утром 21 февраля российский Центробанк отозвал лицензию у Киви Банка. В качестве причины такой меры регулятор назвал нарушения законов, а также нормативных актов ЦБ. Банк России в течение последних 12 месяцев пять раз применял меры к этой кредитной организации.
Киви Банк, указали в ЦБ, систематически нарушал правила законодательства в области противодействия отмыванию доходов, полученных преступным путем, а также финансированию терроризма.
В этой связи регулятор решил передать правоохранителям информацию об операциях кредитной организации, которые имеют признаки уголовных преступлений.
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