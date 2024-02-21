Компания Qiwi заблокировала вывод средств с кошельков

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Компания Qiwi запретила вывод средств с кошельков в своей системе после отзыва лицензии у Киви Банка.

"Платеж нельзя провести", – говорится в сообщении при попытке вывести деньги.

Также стало недоступно пополнение Qiwi-кошельков. При попытке пополнения баланса система выдает ошибку и просит обратиться в банк, выпустивший карту.

Утром 21 февраля российский Центробанк отозвал лицензию у Киви Банка. В качестве причины такой меры регулятор назвал нарушения законов, а также нормативных актов ЦБ. Банк России в течение последних 12 месяцев пять раз применял меры к этой кредитной организации.

Киви Банк, указали в ЦБ, систематически нарушал правила законодательства в области противодействия отмыванию доходов, полученных преступным путем, а также финансированию терроризма.

В этой связи регулятор решил передать правоохранителям информацию об операциях кредитной организации, которые имеют признаки уголовных преступлений.