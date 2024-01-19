Qiwi планирует продать российские активы компании из Гонконга

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Платежная система Qiwi продаст российские активы гонконгской компании Fusion Factor Fintech Limited, которая принадлежит главному исполнительному директору Qiwi plc Андрею Протопопову. Об этом сообщается на сайте компании.

Отмечается, что цена сделки составит 23,75 миллиарда рублей, она учитывает дисконт за иностранное участие и повышенный уровень неопределенности на фоне временных ограничений ЦБ РФ на некоторые операции "КИВИ Банка".

После закрытия сделки Протопопов будет продолжать руководить бизнесом АО "КИВИ" в России, однако он уйдет с руководящих постов в Qiwi plc. Его должность там займет действующий финансовый директор компании Алексей Мащенков.

В Qiwi подчеркнули, что реструктуризация не повлияет на работу продуктов компании, доступность ее сервисов и взаимоотношения с партнерами.

Кроме того, после данной сделки платежная система хочет провести обратный выкуп своих Американских Депозитарных Акций с NASDAQ и Московской биржи. Максимальная цена выкупа на Мосбирже составит не более 581 рубля за одну акцию, что составляет среднюю стоимость одной бумаги за последние 12 месяцев.

Ранее Владимир Путин подписал указ о передаче акций одного из крупнейших автодилеров страны "Рольф" в управление Росимущества.

До этого Японская компания – производитель шин Bridgestone заявила о намерении продать российские активы холдингу S8 Capital. Уточнялось, что в сделку будут включены предприятие в Ульяновске и главный офис продаж в Москве.