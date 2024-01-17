Крупные компании РФ массово уходят с Кипра – СМИ

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Крупные российские компании массово покидают Кипр. Об этом сообщает сайт "Комсомольской правды" со ссылкой на местную газету "Филелефтерос".

В статье указано, что свыше десяти компаний уже ушли навсегда. Журналисты газеты утверждают, что такие события негативно скажутся на сфере финансовых услуг страны, а также предполагают, что массовый уход компаний из РФ будет продолжаться.

В материале говорится, что в последние месяцы двузначное число российских компаний с огромным объемом бизнеса в своем секторе заявили о скором уходе с Кипра.

Ранее доцент кафедры экономической политики и экономических измерений Института экономики и финансов Максим Чирков заявил, что многие иностранные компании захотят вернуться в РФ в 2024 году. Он указал, что не у всех это получится, поскольку освобожденные ниши российского рынка после ухода зарубежного бизнеса быстро занимаются.

Эксперт добавил, что параллельный бизнес также не поможет европейской экономике, так как основная проблема западных стран – понимание российских потребителей, что можно ориентироваться на продовольственное разнообразие из других государств.



"Актуальный репортаж": эксперты сообщили о развитии рынка РФ после ухода западных компаний