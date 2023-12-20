Сеть Decathlon подтвердила поставки товаров в РФ после ухода с отечественного рынка

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Французская сеть спортивных товаров Decathlon продолжала поставлять в Россию ограниченный объем продукции в рамках завершения сделки по продаже активов компании АРМ, владеющей брендом Desport. Об этом РИА Новости сообщили в пресс-службе Decathlon.

"Для завершения сделки было решено, в соответствии с действующими местными и международными нормами, поставлять ограниченное количество продукции в течение ограниченного периода времени", – сообщили в компании.

Подобное решение в сети объяснили необходимостью помочь покупателю бизнеса в запуске собственных операций.

Магазины Decathlon приостановили работу в РФ с 27 июня. Причиной для этого, как сообщалось, стали проблемы с логистикой.

Позже компания продала свой бизнес в России. Первый магазин Desport открылся на месте Decathlon в Москве в ноябре. Работу части торговых объектов планировали запустить до середины декабря.



Большую часть торговых точек бывшего Decathlon намерены запустить в Москве в декабре