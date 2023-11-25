Первый магазин Desport открылся на месте Decathlon в Москве

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Первый магазин спортивных товаров Desport открылся в столичном торговом центре "Авиапарк" на месте Decathlon. Сеть намерена запустить часть торговых объектов до середины декабря, сообщил директор по маркетингу магазина Матье Кобаррер.

"Большинство – до 15 декабря, и останется несколько, которые мы откроем попозже", – цитирует его ТАСС.

Площадь открывшегося магазина составляет 5 тысяч квадратных метров, в нем присутствует около 3–4 тысяч наименований товара.

В конце октября стало известно, что компания АРМ, которая приобрела бизнес Decathlon в РФ, объявила о запуске новой сети Desport. Магазины смогут принять первых посетителей в начале зимы.

Представители АРМ также уточнили, что название новой сети Desport в переводе со старофранцузского означает "развлечение", "игра". Оно напоминает о самом происхождении слова "спорт".

Ранее сообщалось, что правительственная комиссия по контролю за осуществлением иностранных инвестиций одобрила проведение сделки по продаже активов Decathlon в России. В стране у сети насчитывались 35 магазинов и один склад. Приобретателем активов стал владелец франшизы Mango.

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