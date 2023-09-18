Магазины Tommy Hilfiger в РФ могут перезапустить до конца 2023 года

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Магазины Tommy Hilfiger в России могут перезапустить до конца этого года. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на вице-президента Союза торговых центров Павла Люлина.

Он уточнил, что часть магазинов работает инкогнито, без вывески, поэтому технически сделать ребрендинг и перезапустить сеть можно за один-два месяца. По его информации, товары бренда включены в список параллельного импорта, поэтому основу ассортимента составит сама марка, цены вырастут в пределах инфляции.

"Я бы ставил на "Авиапарк", где магазин Tommy Hilfiger уже работает, но без вывески", – сказал эксперт.

То, что магазины могут перезапустить до конца 2023 года, заявила и совладелец группы компаний CRE+Retail Group Наталия Кермедчиева. Товар будет взят из сезонного стока дистрибьютеров, уточнила она. При этом для хорошего финансового результата необходим полноценный заказ коллекции с полным размерным рядом и глубиной ассортимента, это, по ее словам, может произойти весной.

Кермедчиева подчеркнула, что первые открытия более вероятны в крупных торговых центрах из первой пятерки, где бренд показывал самые высокие результаты. По ее мнению, эксперты будут консервативнее подходить к закупке товаров и следить несколько сезонов, как изменится поведение покупателей. Однако много перемен не будет, также прежними останутся мебель и оборудование, заключила специалист.

Ранее корпорация Phillips-Van Heusen Corporation (PVH), которая владеет брендами Tommy Hilfiger и Calvin Klein, вышла из бизнеса в РФ. Российское подразделение корпорации сменило название на ООО "Ритэйл кселенс". Его генеральным директором стал Денис Щукин.

До этого российская компания АРМ выкупила 35 магазинов и склад Decathlon. Точки на месте французской компании откроются в октябре-ноябре 2023 года.

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