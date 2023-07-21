Магазины Decathlon откроются в РФ в октябре-ноябре этого года – СМИ

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Точки на месте французской компании Decathlon откроются в октябре-ноябре, магазины уже начали набор персонала, сообщает газета "Ведомости" со ссылкой на источники.

Отмечается, что российская компания АРМ выкупила 35 магазинов и склад Decathlon. В связи с этим источники журналистов заявляют, что неизвестно, сохранит ли сеть свое прежнее название. Ранее аналитики выразили мнение, что недвижимость Decathlon без бренда и прежних поставок будет неинтересна инвесторам.

Тем не менее в планах компании, по данным СМИ, также открыть два совместных магазина с "Кантом" в Алтуфьеве и Зеленограде.

Директор ретейл--департамента Core.XP Марина Малахатько оценила сумму сделки в 3–5 миллиардов рублей. При этом эксперты оценивают минимальные инвестиции в восстановление объектов в 700 миллионов рублей, если у сети еще остается товар на складах. В противном случае новому владельцу сети придется размещать заказы на фабриках и платить поставщикам спортивного инвентаря.

О том, что правкомиссия по контролю за осуществлением иностранных инвестиций одобрила проведение сделки по продаже французской сети Decathlon в РФ стало известно 21 июля. Отмечалось, что сеть передадут владельцу франшизы Mango.

Замглавы Минпромторга РФ Виктор Евтухов тогда отметил, что новый владелец после совершения сделки обязан открыть все 35 торговых точек и создать порядка 1,4 тысячи новых рабочих мест.

Ранее сообщалось, что Zara Home и H&M Home выйдет на рынок осенью этого года. Компания Redecoro планирует открыть до 50 магазинов как в России, так и в странах СНГ. Первый магазин появится в столичном ТЦ "Метрополис".

Новые владельцы сети Decathlon в РФ запланировали открыть магазины этой осенью