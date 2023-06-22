Аналог магазинов товаров для дома IKEA откроется в России под брендом "Гуд Лакк"

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На российском рынке появится еще один аналог IKEA – сеть магазинов товаров для дома "Гуд Лакк", сообщает РИА Новости.

"Проект магазинов "Гуд Лакк" включает в себя производителей мебельных фабрик из РФ и Белоруссии, которые раньше производили товары для магазинов IKEA. Это такие фабрики, как Novus Industry, Mebelain, Delcom", – указали в пресс-службе компании.

Отмечается, что первый магазин сети откроется 1 июля в мебельном кластере бизнес-парка "Румянцево" в Москве. В планах бренда развивать торговые точки в России и Белоруссии.

Как сообщили в "Гуд Лакк", на данный момент ведутся переговоры о включении в ассортимент сети изделий от ранее производящих товары для IKEA фабрик "Лузалес" в Ленинградской области и "Слотекс" в Новгородской области.

В июне прошлого года IKEA объявила о продаже четырех фабрик в РФ. Компания уведомила торговые центры, в которых находятся ее магазины, о намерении расторгнуть договоры аренды.

В ночь на 5 июля 2022 года в компании стартовала последняя онлайн-распродажа перед уходом с российского рынка. Она закончилась 15 августа. Спустя день стало известно, что компанию "Икеа дом" закрыли.

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