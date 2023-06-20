Эксперты оценили стоимость недвижимости IKEA в России минимум в 100 млрд рублей

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Стоимость российской недвижимости ушедшей из страны шведской компании IKEA составляет от 100 до 300 миллиардов рублей. Об этом сообщает "Газета.ру" со ссылкой на управляющего партнера NF Group Алексея Новикова.

Он отметил, что речь идет о торговых площадках и складских помещениях компании.

"Мы оцениваем объем рынка инвестиций в коммерческую недвижимость страны в этом году в 500–600 миллиардов рублей. Но этот показатель может существенно измениться, если в этом году состоится сделка по продаже активов IKEA", – добавил он.

По его словам, объем рынка коммерческой недвижимости РФ в первом полугодии 2023 года, согласно данным NF Group, достиг 291 миллиарда рублей.

В прошлом июне IKEA объявила о продаже четырех фабрик в РФ. Компания стала уведомлять торговые центры, в которых находятся ее магазины, о намерении расторгнуть договоры аренды.

В ночь на 5 июля 2022 года в компании стартовала последняя онлайн-распродажа перед уходом с российского рынка. Она закончилась 15 августа. Спустя день стало известно, что компанию "Икеа дом" закрыли.

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