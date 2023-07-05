Российский аналог Zara Home и H&M Home выйдет на рынок РФ осенью 2023 года

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Российский аналог Zara Home и H&M Home – Redecoro – выйдет на рынок РФ осенью этого года. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на управляющего партнера Redecoro Анастасию Кондакову.

Она сообщила, что в ближайшие два года планируется открытие до 50 магазинов как в России, так и в странах СНГ. До конца текущего года откроются два офлайн-магазина в Москве и один онлайн-магазин.

Первый магазин появится в столичном ТЦ "Метрополис" осенью 2023 года. Тогда же бренд представит свою первую линейку домашнего декора, текстиля, посуды и товаров для кухни и ванной.

По словам Кондаковой, в дизайне коллекции будут сочетаться элементы скандинавской и этнической стилистики, а также минимализма и экостиля. Бренд ориентируется на средний ценовой сегмент.

Управляющий партнер Redecoro добавила, что бренд не будет копировать продукцию ушедших компаний, вместо этого разрабатываются собственные линейки.

Ранее сообщалось, что на российском рынке появится еще один аналог IKEA – сеть магазинов товаров для дома "Гуд Лакк". Проект магазинов включает в себя производителей мебельных фабрик из РФ и Белоруссии, которые раньше производили товары для магазинов IKEA.

До этого СМИ сообщали о том, что магазины спортивных товаров Decathlon намерены вернуться в Россию в октябре 2023 года. Они начнут с 30 точек, нового названия и ассортимента.